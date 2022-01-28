150 مليون مشاهدة.. روبي في “حتة تانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة المصرية روبي بحصد ملايين المشاهدات على موقع “يوتيوب” بأغنيتها الشهيرة “حتة تانية”، إذ تخطت الأغنية خلال الساعات الماضية حاجز 150 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وكان موقع “يوتيوب” قد أعلن عن القائمة السنويّة للأغنيات الأكثر إستماعاً في العالم العربي للعام 2021. وجاءت الفنانة روبي في المرتبة الأولى، إذ تصدّرت أغنية “حتة تانية” القائمة.

يذرك أن أغنية “حتة تانية” هي أوّل أغنية أصدرتها روبي من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الإسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ويُمثل ألبوم “حتة تانية” عودة للفنانة المصرية إلى الساحة الغنائية بعد غياب نحو 14 عاماً، وقدّمت من خلاله ست أغنيات، تعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين. وتم طرحها على طريقة “السينغل” واحدة كل أسبوع.