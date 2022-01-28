كارول سماحة في “صدى الملاعب”.. “قيمة وقامة وهامة فنية كبيرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفةً مع الإعلامي مصطفى الآغا في حلقة استثنائية من برنامج “صدى الملاعب” على شاشة MBC1.

وأعلن مصطفى الآغا عن استضافته لكارول في برنامجه قائلة: “ضيفتنا الأربعاء المقبل، النجمة اللبنانية الكبيرة كارول سماحة”. من جانبها عبّرت كارول عن سعادتها بدعوتها إلى برنامج “الآغا”، وقالت في تغريدة على “تويتر”: “العزيز مصطفى بتشرف بدعوتك”، ليعود ويرد عليها مصطفى قائلاً: “نتشرف بقيمة وقامة وهامة فنية كبيرة مثلك”.

وفور انتشار الخبر عبّر عدد كبير من المتابعين عن حماسهم لحلقة كارول سماحة في “صدى الملاعب” خاصةً أن هذه الإطلالة ستكون هي الأولى لكارول في برنامج تلفزيوني منذ بداية الـ2022.

على صعيد آخر، أعلنت كارول سماحة منذ أيام عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان “فوضى”، وقالت أن موضوع الأغنية يعكس واقع الحياة التي نعيشها ويعبّر عن الفوضى والزحمة في يومياتنا.

يذكر أن كارول سماحة تواصل حصد نجاح أغنيتها “يا شباب يا بنات” كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.