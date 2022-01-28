تعليق طريف من منة شلبي بعد إصابتها بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة منة شلبي عن إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” ومازحت به جمهورها، قائلةًً: “بس كنت محتاجة أكتبها بإيدي، أنا اتكرونت”، ليتفاعل معها المئات من متابعيها وزملائها، داعين له بالشفاء.

وكانت منة قد أُصيبت بالفيروس في أثناء تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل “بطلوع الروح”، وقبل سفرها إلى لبنان لبدء التصوير، إذ جاءت نتيجة المسحة التي أجرتها قبل السفر إيجابية، وهي تخضع حالياً للعزل المنزلي، وحالتها الصحية مستقرة.

ويشارك في بطولة مسلسل “بطلوع الروح”، إلهام شاهين، أحمد السعدني، أحمد داوود، محمد حاتم وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن المقرر أن يُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2022.

ويُعدّ هذا المسلسل التعاون الثالث بين منة شلبي وكاملة أبو ذكري، بعد تعاونهما في فيلم “عن العشق والهوى” عام 2006، ومسلسل “واحة الغروب” عام 2017.

وتعيش منة شلبي حالياً حالة من النشاط السينمائي، حيث يُعرض لها فيلما “الجريمة” و”من أجل زيكو” في دور السينما، وقد تصدّرا شباك الإيرادات خلال الفترة الماضية.