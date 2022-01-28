كريستيانو رونالدو يفاجئ حبيبته جورجينا رودريغيز.. صورتها تضيء برج خليفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر يونايتد الحالي بيوم ميلاد حبيبته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، الـ28 بطريقة مميزة في دبي. وقد أضاء كريستيانو البالغ من العمر 36 عاماً برج خليفة بصور وفيديوهات لجورجينا التي أتمت اليوم الخميس 27 يناير 2022 عامها الـ28.

ونشر لاعب ريال مدريد السابق، المتواجد حالياً برفقة عائلته في دبي على انستغرام فيديو يوثق هذه اللحظة، وأرفقه بتعليق كتب فيه : “تهانينا حبيبتي”.

وفي سياق منفصل، عرض اليوم الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة عارضة الأزياء الجميلة جورجينا تزامناً مع احتفالها بيوم ميلادها الـ28. ويتناول الفيلم قصة جورجينا التي انتقلت من حياة عادية وبسيطة؛ لتعيش مع واحد من الشخصيات الأكثر شهرة وثراء عالمياً؛ لتكوّن عائلة سعيدة مع أطفال. وكيف عاشت تجربة الأمومة لأول مرة مع ابنتها من رونالدو، آلانا البالغة من العمر 4 أعوام حالياً؛ إضافة إلى أبناء رونالدو الـ3 وهم: كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاماً، والتوأمان ماتيو وإيفا، 4 أعوام، كما أنها حالياً حامل بتوأمين. وقالت عارضة الأزياء: “كنت أصل المحل في حافلة نقل عام، وأغادره في سيارة بوجاتي، وانتقلت من بيع السلع الفاخرة إلى ارتدائها على السجادة الحمراء، أنا امرأة الرجل الأكثر متابعة في العالم على السوشيال ميديا”. كما عبرت عن صعوبة انسجامها بأسلوب حياة رونالدو الفاخر في بداية الأمر، لكنها الآن سعيدة بهذه الحياة كثيراً، وتعتبر نفسها محظوظة لأنها عرفت معنى ألا تملك شيئاً، ومعنى أن يكون لديك كل شيء.