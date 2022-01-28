سيلين ديون تحتفل بعيد ميلاد ابنها الـ21

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الكندية صورة لها وهي في سرير المستشفى تحمل طفلها حديث الولادة وإلى جانبها زوجها الراحل رينيه أنجيليل.

وقد نشرت النجمة هذه الصور؛ احتفالاً بيوم ميلاد ابنها رينيه تشارلز الـ21، حيث أرفقتها بتعليق مؤثر جاء فيه: “رينيه تشارلز 21 عاماً من الأحلام مروا، لقد قدمنا لك الحياة، شكراً جزيلاً لك لأنك منحتنا نعمة أن نكون والديك، منذ ذلك اليوم، وأنا أزداد سعادة كلما رأيتك تكبر، لا يمكنني وصف ذكائك، وكرمك، وشجاعتك، وإحساسك العالي. استمر في الاستكشاف، وقبل كل شيء، استمع إلى قلبك وكن واثقاً أننا نحيطك دائماً بحبنا، حتى تتحقق أحلامك الآن، يوم ميلاد سعيد رينيه تشارلز. نحبك كثيراً… والدك والدتك، إيدي ونلسون”.

يشار إلى أن سيلين ديون لديها 3 أبناء من زوجها الراحل رينيه أنجيليل، وهم رينيه تشارلز، والتوأمان إيدي ونيلسون، ويبلغان من العمر 11 عاماً.

وفي سياق منفصل، اضطرت النجمة الكندية سيلين ديون لإلغاء حفلاتها الغنائية في الولايات المتحدة وكندا، نتيجة معاناتها من تقلصات عضلية شديدة ومستمرة تعيق قدرتها على الغناء.