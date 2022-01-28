ببالغ الحزن.. شيرين عبد الوهاب تنعى جدة طليقها حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم انفصال النجمة المصرية شيرين عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، لم يمنعها هذا عن أداء واجب العزاء له ولأسرته في وفاة جدته عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونعت شيرين عبد الوهاب وفاة جدة طليقها حسام حبيب التي وافتها المنية منذ ساعات.

وغردت شيرين منذ قليل على تويتر لتنعى وفاة جدة حسام حبيب لتقول: “بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم… إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جَدّتي الغالية؛ (جدة حسام حبيب)”.

كما وضعت شيرين عبر خاصية القصص المصورة على «انستا انستغرام» النعي نفسه لتدعو لها بالرحمة والمغفرة أيضاً.

وقد توالت تعليقات متابعي شيرين عبد الوهاب ورثائهم لجدة طليقها واصفين إياها بـ«أصيلة» لقيامها برثاء جدة طليقها وحفاظها على العلاقات الطيبة مع أسرته بعد الانفصال، إلى جانب إعلانها وفاة جدة طليقها قبل أن يخرج حسام حبيب عبر حساباته الرسمية لإعلان وفاة جدته، ووصفت شيرين جدة طليقها بـ«جدتي»، ما دفع بعض المتابعين لتوجيه الدعوات لها للعودة إلى حسام حبيب وإمكانية استكمال حياتهما معاً.