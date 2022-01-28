فيديو مؤثر لبكاء إيمي ودنيا سمير غانم ووقوف حضور joy awards لتحيتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في لقطة مؤثرة حرص القائمون على حفل توزيع جوائز joy awards الذي أقيم في السعودية مساء أمس الخميس 27 يناير، على تذكر نجمين كبيرين رحلا عن عالمنا العام الماضي، هما الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز وأهدى اسميهما تكريما خاصا.

سبق عرض فيديو قصير يضم محطات من حياة دلال وسمير، كلمة ألقتها المذيعة وفاء الكيلاني، قالت خلالها عنهما: "هو اللي لغى الخط الفاصل بين الضحك والدموع، ضحكنا لحد ما نزلت دموعنا، ناظر مدرسة البهجة، ملك الارتجال بلا منازع، أبو دم خفيف وروح أخف وابتسامة كلها حياة. وهي صاحبة الروح الحلوة والوش السمح لم تتأخر يوما عن أداء الواجب لكل اللي حولهم، يبدو إن كان بينهم عهد صادق سوا نعيش وسوا نرحل، وعهدنا ليهم اننا مننسهمش".

ووقف الحضور لتحية دنيا وإيمي سمير غانم وذكرى رحيل الثنائي الراحل، في الوقت الذي لم تتمالك أيا منهما دموعها، وسلمهما التكريم المستشار تركي آل الشيخ، وقالت دنيا "شكرا كنا محضرين كلام نقوله بس مش قادرين نقول حاجة، شكرا على كل الحب، شكرا لأهلنا في الوطن العربي كله، شكرا معالي المستشار على التكريم".

أما إيمي فقالت "شكرا معالي المستشار، شكرا الشيخ وليد الإبراهيم، كنت محضرة كلام بس لما شفت الفيديو حسيت إني مش قادرة أقول حاجة، أول مرة أنزل من بعد الوفاة بس شكرا شكرا لتقديركم لتاريخهم شكرا".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور: كاظم الساهر، هاني شاكر، جون ترافولتا، سلمان خان، رامز جلال، إليسا، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم، محمد هنيدي، أصالة، أحلام، قصي خولي، معتصم النهار، محمد عبده، ماجد المهندس، ليلى علوي، هالة صدقي، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، كارمن بصيبص.