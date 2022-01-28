أصالة تثير الجدل بقبلتها لزوجها بحفل"joy awards"..(صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة أصالة نصري، حالة من الجدل بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قبلتها لزوجها فائق حسن على السجادة الحمراء أمام الجميع، خلال تواجدهما في حفل توزيع جوائز "joy awards" الذي أقيم أمس الخميس، بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "في حركة مو أوكيه"، "مع إني أقدر أصالة جدًا، لكن الحركة جدًا طفولية ولا احترمت البلد اللي هى فيها ولا العادات والتقاليد.. طاحت من عيني"، "عيب والله"، "الله يهنيهم" .

وحصدت أصالة، على جائزة أفضل مطربة في حفل Joy Awards 2022 .

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن الحفل شهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي، وغيرهم.