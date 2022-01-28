كيف علق عاصي الحلاني على استقبال تركي آل الشيخ له في"joy awards"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان عاصي الحلاني، على استقبال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، له عقب حضوره حفل توزيع جوائز joy awards بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الحلاني، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أبو ناصر الغالي المحب.. استقبالك ومحبتك غالية كتير على قلبي.. الله يعطيك الصحة والعافية، إلى المزيد من الإبداع والتقدم بإذن الله".

كما حرص على حضور هذا الحفل النجوم محمد هنيدي، وليد توفيق، كاظم الساهر، دنيا سمير غانم، هاني رمزي، أشرف زكي، روجينا، تامر عاشور، الإعلامى عمرو أديب، جون ترافولتا، كاظم الساهر، ليلى علوي، إليسا، هاني شاكر، محمد سعد، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم.

الجوائز تقدمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، في حفل يشارك فيه هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين.