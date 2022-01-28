بالصور| لحظة سقوط وفاء الكيلاني على سلالم joy awards في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المذيعة وفاء الكيلاني جمهورها ومتابعي حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بفيديوهات قصيرة نشرتها عبر خاصة القصص القصيرة، للحظة سقوطها على السلالم قبل بدء احتفالية joy awards التي أقيمت مساء أمس الخميس 27 يناير في المملكة العربية السعودية.

وفاء ظهرت وهي تهبط السلالم قبل أن تتعثر خطواتها وتسقط، وتحاول إنقاذ نفسها بالإمساك بالحاجز الموجود على جانب السلم، ويحاول بعد ذلك مساعدتها على الوقوف عدد من المتواجدين.

جدير بالذكر أن وفاء الكيلاني شاركت في تقديم حفل توزيع جوائز جوي أوردز، في الرياض بالسعودية، والذي شهد حضور عدد ضخم من نجوم الفن، بينهم: محمد هنيدي، سلمان خان، جون ترافولتا، إليسا، محمد سعد، نانسي عجرم، كاظم الساهر، هاني شاكر، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، رامز جلال، نادين نسيب نجيم، كارمن بصيبص، ياسمين رئيس، دينا الشربيني.