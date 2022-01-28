محمد نجاتي: "مش عايز ولادي يشتغلوا في مجال التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روى الفنان محمد نجاتي، تفاصيل متعلقة بحياته الشخصية وعلاقته بأبنائه الثلاثة، وموقفه من أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"، وأزمته مع الفنانة منة عرفة.

وقال نجاتي، ببرنامج "top trending" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عليوة على قناة "ten": "لدي 3 أبناء هم زياد وريناد وريليا.. زياد ابني وصاحبي وبتعامل معاه زي ما كان بيعمل أبويا معايا قبل ما يتوفى، وبناتي هما الدلع كله".

وتابع: "أثناء تحضير شغلي بحب أعزل نفسي في مكتبي عشان أركز، وعندي مشكلة مع النظافة والنظام طول الوقت، ودايما بعلم ولادي ده".

وأوضح: "مش عايز ولادي يشتغلوا في مجال التمثيل، لأنها شغلانة صعبة وشاقة وحكاية صعبة جدًا، والتمثيل نفسه سهل ولكن الأصعب ما ستقدمه بعد كل شخصية".

وأشار إلى أنه قرر الدخول إلى مجال الغناء في العام الماضي، وسجل 3 أغنيات: "مش عايز أستعجل وأنا داخل المجال ده، عايز أبقى دارس كل خطوة".

وعن أزمته مع الفنانة منة عرفة، كشف نجاتي، أن المشكلة لم تكن معها شخصيًا بل مع زوجها: "اللي حصل أنها طلبت مني متتشالش في المشهد، وحصل بيني وبين زوجتي أزمة بسيطة بعد تصريحات منة عرفة".

وأضاف، أنه يرفض الهجوم الذي حدث على الفنانة منى زكي، عبر منصات التواصل الاجتماعي فور عرض الفيلم: "كل واحد له مبادئ في حياته، والفن حرية إبداع، ومحدش يقدر يقولي أعمل إيه ومعملش إيه".

واختتم حديثه، أنه عرض عليه نفس فكرة فيلم "أصحاب ولا أعز" ولكنه يرفض فكرة المثليين "مكنتش عايز أطرح القضية دي، ومقدرش أعترض على الفيلم.. لكن ممكن أمنع نفسي وأولادي من مشاهدته، لكن لا أهاجم القائمين عليه".