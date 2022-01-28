كيف علق رامز جلال على لقائه مع نجم السينما الهندية ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان رامز جلال، على لقائه مع نجم السينما الهندية سلمان خان، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز Joy Awards بالمملكة العربية السعودية.

ونشر رامز، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حين يلتقي نجم السينما الهندية ونجم اليوتيوب".

وقال رامز جلال في لقاء نشرته الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر على انستجرام، إنه حرص على تلبية دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز joy awards، المقام في الرياض.

وأضاف: "أنا جاي عشان خاطر شخص واحد، سعادة المستشار تركي آل الشيخ إنه يوجه لي دعوة ده شرف ليا"، وعلّق نافيًا ان يكون حضوره يخطط من خلاله لعمل مقلب في "لا مش جاي اعمل مقلب والله أبدا".

وحرص الجمهور المتواجد في الحفل على توجيه التحية لرامز للدرجة التي لم تجعله قادر على استكمال الحوار، ورد على تحيتهم.

وردًا على ما تردد بشأن عدم تواجده في رمضان المُقبل 2022 ببرنامج المقالب الذي اعتاد على تقديمه كل عام: "مفيش حاجة اسمها مش هبقى موجود"، لتحييه الجماهير مرة ثانية، ويعود لاستكمال الحوار موضحا سبب عدم حضوره المهرجانات والحفلات العامة "مش بحب احضر مهرجانات، بحب الناس تشوف شغلي بحس اني مش بليق على الحاجات دي رغم ان عندي جاكيت أحمر".

وعن رأيه في حفل joy awards: "تحفة طالما معالي المستشار بيرعى حاجة هتبقى جامدة، لكن مكنتش متخيل انها هتكون واو كده".

يذكر أن حفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعدّ هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.