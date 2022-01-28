بالفيديو: إطلالة خاطفة لنادين نسيب نجيم من حفل “جوي أووردز”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ 57 دقيقة

خطفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالتها الساحرة من حفل Joy Awards، إذ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنادين وثق إطلالتها، وظهرت خلاله بجمال خاطف للأنظار.

وارتدت نادين فستاناً باللون الأسود، كاشف عند منطقة الظهر بالكامل، وبقصة مميزة من الأمام، وتفاعل المتابعون بشكل كبير معها، معتبرين أنها إطلالة رائعة.

وكانت نادين قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه بكامل عفويتها وطبيعتها وترتدي ملابس شتوية من الصوف، من دون وضع الماكياج، وتعلق على جو لبنان البارد المسيطر على بيروت في الوقت الحالي. وعلقت نادين على المنشور قائلة: “برد قارس، زمهرير”.

إلى ذلك، نشرت النجمة الاماراتية احلام الشامي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد نادين نسيب نجيم خلال احتضانها النجمة السعودية إلهام علي بعد فوز الأخيرة بجائزة أفضل ممثلة في حفل “جوائز صنّاع الترفيه” Joy Awards، إثر منافسة بينهما.

وكتبت المطربة الخليجية تعليقاً على سلوك نجيم: “شوفوا التواضع”. وقالت علي خلال تكريمها على المسرح باكيةً: “لم أكن أتخيل أن أتحدث من أرضي وأشكر بذلك قيادتنا التي دعمتنا للوقوف على هذا المسرح.. وشكراً لعائلتي وهيئة الترفيه”.

وكرّم Joy Awards في نسخته الثانية من تنظيم “الهيئة العامة للترفيه” في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، إلى جانب “مجموعة MBC”، أهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب، من أبرزهم هاني شاكر وأحلام وكاظم الساهر ومحمد هنيدي وقصي خولي ونادين نسيب نجيم وإيمي ودنيا سمير غانم ورامز جلال واصالة نصري ونانسي عجرم.