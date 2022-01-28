بالفيديو: قبلة أصالة لزوجها تحدث ضجة كبيرة بين الجمهور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ ساعتين

أحدثت قبلة الفنانة أصالة الحميمة لزوجها أمام العدسات ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards ضجة كبيرة بين الجمهور، وانقسم المتابعون بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة. ولفتت أصالة عدسات الصحافة الفنية خلال مرورها على السجادة الحمراء مع زوجها فائق حسن.

يذكر أنه في أول تعليق على ترشيحها لجائزة الفنانة المفضلة في حفل جوائز Joy Awards بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، قالت اصالة إنها عادة “تهرب من استلام الجوائز وحضور حفلات التكريم ولكن لأول مرة في حفل جوائز Joy بالذات أشعر بالرغبة في الفوز بالجائزة؛ وذلك بسبب مصداقية الجائزة وأنا أثق بأي شيء له علاقة بالمملكة العربية السعودية”.

وقالت أصالة خلال لقائها مع برنامج Top Trending: “الجوائز لا تعني أي شيء بالنسبة لي، ودائما أهرب من استلام الجوائز وحضور حفلات التكريم، وبهرب بعدد من الطرق المختلفة وكل فترة أبتكر طريقة جديدة للهروب”.

وأضافت: “ولكن لأول مرة في حفل جوائز Joy بالذات أشعر بالرغبة في الفوز بالجائزة؛ وذلك بسبب مصداقية الجائزة وأنا أثق بأي شيء له علاقة بالمملكة العربية السعودية وخصوصا مدينة الرياض، والتي تعتبر أجمل عاصمة بالنسبة لي”.

وختمت أصالة حديثها: “أنا بدعي ربي أن أفوز، وطلبت من والدتي أن تدعي لي، وهشارك الجمهور لحظة تسليم الجائزة عبر بث مباشر على حسابي على موقع انستغرام”.