سهير رمزي تودع “القاتل الذي أحبني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة سهير رمزي من تصوير دورها في مسلسل “القاتل الذي أحبني”، الذي يشاركها بطولته هاني رمزي، وأحمد فؤاد سليم، ولقاء سويدان، ومحمد أبو داوود، ووفاء سالم، وتأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين، وتعود من خلاله إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 5 أعوام.

وقالت سهير في تصريحات صحفية: إنها تجسد داخل أحداث المسلسل الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي خفيف، شخصية سيدة مصرية مكافحة تعول عدد من الأبناء وتتولى رعايتهم بعد وفاة زوجها، وتواجه العديد من الظروف الصعبة التي تتعامل معها بطريقة كوميدية، وأشارت إلى أنها تعتبر الشخصية جديدة تماماً عليها، وتظهر بها في قالب لم يعتده جمهورها طوال مشوارها الفني، وتمنت أن ينال الدور الإعجاب.

وأكدت أن المسلسل سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الموسم الشتوي الحالي، وأبدت سعادتها بتجربة دراما المنصات التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكانت سبباً في اتجاه غالبية الفنانين من مختلف الأجيال إليها، كما خلقت فرصاً كبيرة لمواسم درامية جديدة بعدما تركز الموسم الدرامي لسنوات طويلة على شهر رمضان فقط.

وكانت آخر مشاركة درامية لسهير رمزي من خلال مسلسل “قصر العشاق” مع فاروق الفيشاوي، وعزت العلايلي، وبوسي، وكمال أبو رية، ورانيا فريد شوقي، وإخراج أحمد صقر عام 2017.