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كيف احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلاد شقيقها ؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلاد شقيقها خلال بروفات حفلها الغنائي الذي تحييه اليوم الجمعة بمدينة العلا.

ونشرت ماجدة، صورا لها مع شقيقها، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "أخي ورفيق دربي.. كل عام وأنت سندي.. كل عام وأنت بألف خير.. عيد ميلاد سعيد".

وتحيي ماجدة الرومي، حفلا غنائيا، اليوم الجمعة 28 يناير، بالمملكة داخل قاعة مرايا بمدينة العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

يذكر أن رحلة ماجدة الرومي بدأت عام 1974، وغنّت للفنانة الراحلة ليلى مراد "أنا قلبي دليلي"، أمام لجنة تحكيم لأول مرة في برنامج ستوديو الفن للهواة على شاشة تلفزيون لبنان وحصلت على ميدالية ذهبية كأفضل موهبة فنية شابة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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