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عمرو سعد يكشف عن صور من كواليس تصوير "الجسر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان عمرو سعد، عن صور من كواليس تصوير دوره بمسلسل "الجسر".

ونشر عمرو، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من أعمال شاهد الأعلى مشاهدة الآن.. الجسر للمخرج بيتر ميمي".

ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع عمرو سعد مع المخرج الشاب بيتر ميمي في عمل فني.

وكان التعاون الأول الذي جمع بينهما، ظهور "سعد" كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل "الإختيار".

مسلسل "الجسر" يعرض على منصة "شاهد"، ويشارك في بطولته: نيللي كريم، محمد علاء، سارة الشامي، خالد كمال، وهو مكون من 6 حلقات.

وكان عمرو سعد قد شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة: مصطفى شعبان، ، دلال عبدالعزيز، ياسمين رئيس، وليد فواز، عمرو عبدالجليل، محمد التاجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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