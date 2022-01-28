إيمي ودنيا سمير غانم تحضران فعاليات حفل "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواجدت الفنانة دنيا سمير غانم بصحبة شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم في حفل joy awards، الذي أقيم في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مساء الخميس 27 يناير.

ويعد ظهور دنيا وإيمي هو الأول لهما معا منذ وفاة والديهما الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، في مناسبة فنية واحدة.

الحفل يشهد حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ومن النجوم: محمد سعد، هاني شاكر، ليلى علوي، هالة صدقي، نانسي عجرم، روجينا وأشرف زكي.

جدير بالذكر أن موسم الرياض شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال المسرحية المصرية، كما أقيمت ضمن فعالياته العديد من الحفلات الغنائية التي شارك في إحيائها كوكبة من نجوم الأغنية في العالم العربي.