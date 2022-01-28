نادين نسيب نجيم تحتضن الهام علي.. واحلام تعلق: “شوفوا التواضع”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 05:44 صباحاً - فازت الفنانة السعودية إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان Joy Awards لتكريم صناع الترفيه، وذلك عن مسلسلها “اختطاف” الدرامي التراجيدي، الذي تؤدي خلاله دور لينا، وتدور أحداثه حول قضية اختطاف الأطفال وبحث عائلاتهم عنهم، وهو من كتابة أماني السليمي، وإخراج المخرج البريطاني مارك افريست المختص في إخراج هذه النوعية من المسلسلات، وهو مكون من 13 حلقة شدت الجمهور.

وخلال التكريم قالت الفنانة باكية على المسرح: لم أكن أتخيل أن أتحدث من أرضي وأشكر بذلك قيادتنا التي دعمتنا للوقوف على هذا المسرح.. وشكراً لعائلتي وهيئة الترفيه.

وقد شاركت الفنانة الاماراتية احلام، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وهي تحتضن الهام علي بعد اعلان اسمها وهو ما علقت عليه احلام بالقول “شوفوا التواضع”.

وقد انتقد البعض تعليق احلام حيث تساءل احدهم قائلا “تقول شوفو التواضع ليش من هي نادين ترى الهام ممثله كبيره ؟؟”.