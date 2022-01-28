السبت.. بدء عرض مسلسل "نقل عام" لمحمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ قناة ON عرض أولى حلقات مسلسل "نقل عام" في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 29 يناير.

المسلسل من إخراج عادل أديب وبطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، بالإشتراك مع ميرهان حسين وريم البارودي ودينا ومحمد محمود عبدالعزيز وإيهاب فهمي.

تدور الأحداث حول سائق الأتوبيس أحمد الذي يعاني وتعاني أسرته من عددهم الكبير، لديه 10 أبناء من ثلاث زيجات، ويتورط أبناؤه في العديد من المشاكل ويتعرضون لمواقف صعبة ويسعى هو دوما وراء حل مشاكلهم.

"نقل عام" يُعرض على مدار أيام الأسبوع من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً.