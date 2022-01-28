حسين فهمي ضيف شرف مهرجان جمعية الفيلم السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم عن اختيار إدارة المهرجان هذا العام للنجم الكبير حسين فهمي، ليكون ضيف شرف الدورتين الـ 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 5 فبراير بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وأكد عبدالسميع في بيان صحفي على علاقة حسين فهمي الوطيدة بالمهرجان من خلال مشاركة العديد من أفلامه في التنافس علي جوائز المهرجان، بل وحصوله على عدد من الجوائز في التمثيل من المهرجان .

وقال "تربطني علاقة قديمة بالفنان حسين فهمي فهو خريج المعهد العالي للسينما، وسافر بعثة لأمريكا لدراسة المزيد عن مهنة الإخراج، وعند عودته كان قد رشح من قبل هيئة السينما في ذلك الوقت لمركز الأفلام التسجيلية لإخراج فيلم تسجيلي ورُشحت أنا لتصويره، وبعدما بدأنا في التحضير والإعداد للفيلم فجأة أخبرني أنه لن يقوم باحتراف الإخراج وأنه سيقوم ببطولة فيلم (خلي بالك من زوزو)، وعندما تواصلت معه مؤخرا من أجل أن يكون ضيف شرف الدورة رحب بشدة على تواجده معنا في تلك الدورة الإستثنائية".

وعلى الجانب الآخر أكد الفنان حسين فهمي على سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذي يعتبره من أهم المهرجانات المصرية، لتاريخه الطويل ومصداقيته في جميع تفاصيله، وقدرته على التنافس في التواجد بالساحة الفنية.

وسيقوم الفنان حسين فهمي بتسليم شهادات التقدير الخاصة للأفلام التي حصلت على أعلى تصويت في الاستفتاء العام الذي تقيمه الجمعية سنويا لاختيار أعلى الأفلام التي تتنافس على جوائز المهرجان السنوي، وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2020 كانت نتيجته اختيار 5 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية، وهي وفقا لموعد عرضها "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وصندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، لتكون أفلام الدورة الـ47 من المهرجان.

أما أفلام عام 2021، فكانت "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي، و"العارف" لأحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسى" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و"أبو صدام" لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" على فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع.