أشرف عبدالباقي ضيف أولى حلقات "أحلى كلام" تقديم أحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة "الحياة" عرض برنامجا جديدا يقدمه الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة الموافق 28 يناير.

يحمل البرنامج اسم أحلى كلام"، ويتضمن العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وفقرات غنائية مع نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

ويحل ضيفا على الحلقة الأولى الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، ويُعرض اللقاء على حلقتين، يتحدث خلالهما أشرف عن الكثير من كواليس أعماله الفنية.

"أحلى كلام" يُعرض يومي الجمعة والسبت، في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة الحياة.

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبدالباقي عُرض له مؤخرًا مسلسل "أنا وهي" بالاشتراك مع أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود البزاوي، سلوى محمد علي.