محمد عبده واحلام وهاني شاكر وكاظم الساهر واليسا ونانسي عجرم يشعلون أجواء “Joy Awards” بأجمل الاغاني.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 03:50 صباحاً - فازت النجمة نانسي عجرم بجائزة جوي أووردز أفضل أغنية، وذلك عن أغنيتها سلامات، فيما قدمت أغنية على المسرح وسط استعراضات مبهرة وهي بعنوان “حبك سفاح”.

وقدمت المطربة الاماراتية أحلام والمطربة السعودية سوسن البَهيتي ديو غنائي لدعم المرأة العربية، وذلك بعدما منحت إدارة جائزة جوي أوورد النجم العالمي جون ترافولتا جائزة إنجاز العمر، ووجه ترافولتا رسالة للشباب السعودي حيث دعاهم للاستمرار في الحلم لأن ما شاهده اليوم هو أن أحلامهم تتحول لحقيقة.

وغنت إليسا فى حفل “جوي أورردز” أغنية “حلوة يا بلدي” كـ”ديو” مع الراحلة داليدا، بخاصية الهولوجرام،

كما قدم ماجد المهندس وأصالة ميدلي غنائي.وأشعل فنان العرب محمد عبده حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، حيث قدم أغنية “إبعاد” والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما،

وكان قدم هاني شاكر أغنية “علي الضحكاية”، والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدمه كاظم الساهر والذي قدم أغنية “أحبيني”.

واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.وفاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل وإلهام علي أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أوورد.

ويقام حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.