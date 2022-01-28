 تركي آل الشيخ يسلم جون ترافولتا جائزة Joy Awards عن “الإنجاز مدى الحياة.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 03:50 صباحاً - شهدت ليلة توزيع جوائز Joy Awards تكريما هاما لنجمين عالميين حضرا الحفل والتقطا الصور على السجادة البنفسجية وجلسا بجوار المستشار ترك آل الشيخ في الصفوف الأولى.

حصل النجم جون ترافولتا على جائزة إنجاز العمر التي سلمها له المستشار ترك آل الشيخ بحفل Joy Awards، وقدم كلمة بهذه المناسبة شجع فيه المملكة العربية السعودية على الاستمرار في دعم الفن والمثابرة.

كما نال الفنان الهندي سلمان خان الذي اعتاد مؤخرا التواجد في موسم الرياض بحفل كبير، جائزة فنان العام، وتسلمها أيضا من المستشار تركي آل الشيخ وأمام نجوم الوطن العربي.

وتحدث سلمان خان عن مشواره الفني وعن المثابرة التي حرص عليها حتى وصل إلى مكانته اليوم في ظل تطور السينما والفن في بوليوود.