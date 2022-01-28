كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 03:50 صباحاً - ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مع طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر في مقطع فيديو متداول، خلال توجههما في الطائرة خلال رحلة الى قطر.

وكانت هيا الشعيبي أعلنت عن توجهها لقطر، للمشاركة في مسرحية ”زواج بالحلال“ على مسرح ”كتارات“.

وظهرت الشعيبي في الطائرة مع زينب الموسوي، إذ رحبت هيا الشعيبي بزينب وسألتها عن سبب سفرها إلى قطر، لتجيب الأخيرة أنها متوجهة إلى هناك لحضور مسرحيتها.

وعلقت زينب الموسوي، التي بثت مقطع الفيديو، أنها ”التقت هيا الشعيبي صدفة بالطائرة“.

وجاء مقطع الفيديو، في ظل الأزمة المشتعلة بين الشعيبي وبين الفنانة إلهام الفضالة، والتي كانت قد تزوجت من شهاب جوهر في العام الماضي.