وفاء الكيلاني تتعثر وتسقط على درج “Joy Awards”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 02:44 صباحاً - تعثرت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، أثناء نزورلها على الدرج قبل مشاركتها في تقديم حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس.

وكانت الكيلاني تنزل عن سلالم مسرح الحفل قبل تقديمه لكنها فقدت توازنها وسقطت بسبب فستانها الطويل وحذائها ذي الكعب العالي، فتدخل بعض الحضور لمساعدتها على النهوض مرة أخرى.

ولم تصب الإعلامية المصرية بأي أذى وواصلت مشاركتها في الحفل، مرتديةً فستانا ذهبيا من دار لابرجوازي، معبرة عن فخرها بتقديم حفل Joy Awards.

وقامت وفاء الكيلاني بالمشاركة مع السعودي ياسر القحطاني بتقديم حفل “صناع الترفيه 2022” حيث قالت في بداية الحفل “من كم سنة لو اي حد كان قلي حتوفقي تقدمي حفل فني ضخم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض كنت قلت له يا عم روح وكنت قلت ده اكيد مجنون بذمتكم مش عندي حق”.

وتابعت وفاء الكيلاني “المستحيل بقى ممكن والممكن بقى سهل اوي وبقت الرياض عاصمة تنافس اهم عواصم الفنون والترفيه والثقافة والابداع وبسرعة مكوكية”.