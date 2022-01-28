بكاء دنيا وايمي سمير غانم على مسرح Joy Awards واحلام تحتضنهما.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 02:44 صباحاً - حرصت الفنانتان المصريتان دنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي سمير غانم، على حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وقد تسلمت دنيا وإيمي تكريماً من إدارة المهرجان لروح والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز. حيث بكيتا تأثرا ولم تستطع إي منهما القاء كلمة للحضور، واكتفت كل منهما بتقديم الشكر لإدراة الحفل والجمهور العربي.

من ناحية اخرى، ظهرت الفنانة الاماراتية احلام وهي تحتضن وتقبل كل من دنيا وايمي سمير غانم أثناء مشاركتهما في الحفل.