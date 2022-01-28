قبلة حميمة بين اصالة وزوجها على السجاة البنفسجية في “Joy Awards”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يناير 2022 02:44 صباحاً - تصدر مشهد قبلة الفنانة السورية، أصالة نصري، لزوجها الشاعر العراقي، فائق حسن، على السجادة البنفسجية في حفل Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تداول ناشطون الفيديو الذي يوثق تقبيلها لزوجها أمام كاميرات المصورين، بشكل واسع، لتؤكد النجمة السورية على حالة الحب التي تعيشها مع زوجها، والتي أوضحت مؤخرًا بأنها لا تهتم لردود فعل الجمهور عليها.

في حين علق متابعون بشكل ساخر على قبلة أصالة، واستذكروا الفنان المصري أحمد الفيشاوي الذي عُرف عنه تقبيل زوجته السابقة ندى كامل على السجادة الحمراء وأمام كاميرات المصورين في مهرجاني القاهرة السينمائي والجونة.

هذا وقد خطفت اصالة الانظار بإطلالتها حيث ارتدت فستان من اللون الزهري طويل، مع بتريز فضي في منطقة الصدر، ومعه شال من الخلف من نفس نوع الفستان ولونه، ونسقت معاها شنطة باللون الفضي، وتسريحة شعر بسيطة، وظهر بجانبها زوجها الشاعر فائق حسن ببدلة من اللون الأسود.