"خضتني والله".. الجمهور يسخر من أحدث صور حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار الفنان حمادة هلال، سخرية متابعيه وجمهوره، وذلك في أحدث ظهور له عبر "السوشيال ميديا".

ونشر حمادة، صورتين له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مساء الخير".

وعلق الفنان محمد لطفي: "مين ده يا حمادة؟"، وجاءت التعليقات الأخرى على النحو التالي: "خضتني والله"، "أنا خايفة"، "مساء الفل يا أستاذ منخراوي"، "كل دي مناخير"، "مسا مسا على منقارك".

ويخوض حمادة هلال، دراما رمضان المقبل 2022 بالجزء الثاني من مسلسل"المداح" ويشاركه البطولة: هبة مجدي، وكمال أبو رية، ولاء الشريف، أحمد فؤاد سليم.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي.