ميرهان حسين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ميرهان حسين، مساء الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ميرهان، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كورونا.. الحمد لله على كل شيء".

وأضافت: "اللي إتعامل معايا مؤخرًا يكشف.. ربنا يحفظكم جميعًا.. دعواتكم".

وشاركت ميرهان حسين، مؤخرا بمسلسل "أنا وهي" الذي دارت أحداثه حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعة وتصرفات عدوانية، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

المسلسل بطولة النجوم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.