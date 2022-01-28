كارمن بصيبص أفضل ممثلة عن "العارف".. هذا ما قالته قبل التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فازت الفنانة كارمن بصيبص بجائزة أفضل ممثلة عن فئة السينما، عن دورها في فيلم العارف للمخرج أحمد علاء الديب، وذلك في حفل توزيع جوائز joy awards بالمملكة العربية السعودية.

وقبل إعلان الجوائز قالت كارمن "مبسوطة بوجودي هون واني رُشحت لجائزة أفضل ممثلة سينمائية مع مجموعة فنانين بحبهم وبقدر فنهم وموهبتهم، ولأول مرة ليا في السعودية، الأجواء كتير حلوة".

وتابعت "لولا الفانز احنا اليوم ما بنكون هون، الحدث كتير حلو ومنظم ولامع"، مشيرة إلى أنها لا تفكر في الخسارة وتعتبر وضع اسمها بجانب نجمات كبار في نفس فئة الجائزة مكسب لها.

وعن الجزء الثالث من عروس بيروت الذي انطلق عرضه مؤخرًا "بدون حرق الجزء الثالث سيشهد أحداث كثيرة، فيه إثارة ومشاكل بين ثريا والست ليلى بس فيه صداقة وعلاقة اعمق وأتمنى الجمهور يستمتعوا بالجزء الثالث".