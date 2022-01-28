أصالة بالقفطان المغربي وسمية الخشاب وسط الصحراء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ماجي بوغصن

كشفت الفنانة ماجي بوغصن، عن إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، ظهرت وسط الصحراء، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نور الطبيعة".

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أمينة

الفنانة أمينة، نشرت أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عاملين إيه في الجو ده يا كتاكيت".

أصالة

ظهرت الفنانة أصالة نصري، بالقفطان المغربي، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كانت سهرة عنوانها محبّة خالصة وتماهت الأرواح الطيبة والنفوس اللطيفة لتصنع حبّة صبر على الأيّام العاديّة.. سمعت أصوات تعرّفت عليها أصحاب وأحبّة وأهل دائماً بتجمعنا الموسيقى.. شكراً دائماً على محبّتكم اللي لولاها ما كانت الدّنيا بها لأحلى".

بسنت صيام

الفنانة بسنت صيام، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الدنيا لو جارحة.. لونها لون فرحة".

كريم فهمي

ظهر الفنان كريم فهمي بصحبة زوجته أمام البحر، في أحدث ظهور لهما عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

أروى

كشفت الفنانة أروى، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصداقة الحقيقية كالعلاقة بين اليد والعين، إذا تألمت اليد دمعت العين، وإذا دمعت العين مسحتها اليد.. شكرًا لأصدقائي المخلصين".

حسن أبو الروس

ظهر الفنان حسن أبو الروس، داخل الطائرة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "واكل الجو.. عو عو".

رامي صبري

الفنان رامي صبري، ظهر داخل الطائرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العودة إلى القاهرة".