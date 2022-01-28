"وقفة رجالة" أفضل فيلم في joy awards بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي بجائزة أفضل فيلم من حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم مساء الخميس 27 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتسلم الجائزة المخرج أحمد الجندي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: جون ترافولتا، سلمان خان، ورامز جلال الذي فاز بجائزة البرنامج الأكثر مشاهدة، محمد هنيدي الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الإنس والنمس"، محمد عبده، كاظم الساهر، إليسا، لطيفة، هاني شاكر، نادين نسيب نجيم، وليد توفيق، أشرف عبدالباقي، محمد سعد.

"وقفة رجالة" من بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ماجد الكدواني، شريف دسوقي.