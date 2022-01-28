شيرين عبد الوهاب تعلن وفاة جدة طليقها حسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن وفاة جدة طليقها الفنان حسام حبيب.

وكتبت شيرين، عبر "ستوري" حسابها على"إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي) صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعي وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية (جدة حسام حبيب)".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلنت في شهر ديسمبر 2021، طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وأكدت شيرين في بيانها، أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.