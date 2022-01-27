ماجدة الرومي تُستقبل بالورود والرقص في العلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت سيدة الغناء ماجدة الرومي من البروفات الخاصة لحفلها الغنائي الضخم الذي ستقدّمه يوم غد الجمعة 28 كانون الثاني/يناير في مدينة العلا السعودية، وسيقام الحفل على مسرح قاعة المرايا الكبرى، حيث من المقرر أن تقدم باقة منوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة ذات الألوان المتنوعة والمحببة لدى الجمهور وأبرزها “اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، وبيروت، مطرحك بقلبي ،عم يسألوني، عيناك وسواها من الأغاني.

وأفيد أن السيدة الرومي ستقدم مفاجأة لجمهورها السعودي وهي عبارة عن قطعة موسيقية جديدة لم يفصح الكثير عنها.

وكانت ماجدة وصلت إلى السعودية وأجرت البروفات الخاصة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، وفور وصولها استقبلت الرومي بالورود وبحفاوة لافتة حيث اصطف شبان سعوديون من ناحية اليمين واليسار وبدأوا بالرقص والتصفيق والعزف على الرق.