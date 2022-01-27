أول تعليق للفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث أكدت في تصريحات صحافية أنّها تخضع للعزل المنزلي وتتلقى بروتوكول علاج كورونا، وأضافت: “الحمد لله على كل حال، أُصبت بالفعل بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وأخضع لبروتوكول العلاج داخل المنزل، والأعراض إلى حد ما بسيطة، وأتمنى من الجميع الدعاء لي بالشفاء”.

وكان المنتج جمال العدل قد أعلن عن إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا منذ ثلاثة أيام، وأنها عزلت نفسها في منزلها وهي بحالة جيدة. وطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وعودتها من جديد إلى تصوير مسلسلها “أحلام سعيدة” المقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

يذكر أنّ عدداً كبيراً من النجوم المشاركين في المسلسل أُصيبوا بفيروس كورونا أخيراً، ما تسبّب في توقّف التصوير لأيام عدة، ولكن منتج العمل يواصل التصوير مع باقي أبطال العمل، الى حين تعافي المصابين وعودتهم الى التصوير مرة أخرى.

يُشار الى أن آخر أعمال يسرا الدرامية، مسلسل “حرب أهلية” من بطولة: باسل خياط وأروى جودة وسارة التونسي وسينتيا خليفة وتامر هجرس، وعدد من الفنانين، وهو تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدات مرتفعة وقت عرضه.