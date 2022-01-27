"هى في حياة الرسول".. أخر أعمال ولاء فريد قبل وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت الفنانة ولاء فريد، مساء اليوم الخميس، عن عالمنا، بعد صراع مع المرض.

وتعد مسرحية "هى في حياة الرسول" التي عرضت عام 2012، أخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها ولاء فريد قبل وفاتها.

تتطرق المسرحية في أحداثها إلى دور النساء في حياة النبي محمد، وكيفية تعامله معهن وكيف كان يعامل زوجاته وبناته وكل نساء المؤمنين.

المسرحية شارك في بطولتها خليل مرسي وعايدة فهمي وناهد رشدي، وميرفت محمود، ومديحة حمدي، ونهال عنبر وأحمد ماهر، ومن إخراج أحمد الكحلاوي.

وأعلن الفنان محمود عامر، خبر وفاة الراحلة، عبر حسابه على"فيسبوك"، وعلق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى، الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل في بنها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

يذكر أن الفنانة ولاء فريد، بدأت بالمسرح والسينما، ومن أبرز أعمالها مسلسل "أحلامك أوامر" مع ماجدة زكي، و"أسلحة دمار شامل" مع هالة صدقي، و"اختطاف" مع مصطفى فهمي ودلال عبدالعزيز، وفوازير "جيران الهنا" بطولة نادين، و"المرأة في الإسلام".

وفي السينما، أفلام "الحريف" للزعيم عادل إمام، "امرأة بلا قلب" بطولة سهير المرشدي، و"صانع النجوم" بطولة محمود ياسين وسهير رمزي، و"10/10" بطولة مديحة كامل ويحيى الفخراني، و"دقة زار" بطولة فريد شوقي وسهير البابلي، و"خطة الشيطان" بطولة سهير رمزي وكرم مطاوع وغيرها.