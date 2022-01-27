بمشاركة 12 سينمائيا وناقدا.. مهرجان جمعية الفيلم يعلن عن أعضاء لجنة تحكيمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شكلت إدارة جمعية الفيلم السنوي برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع لجنة تحكيم دورتي 47 و48 للمهرجان، والذي سيقام في الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 5 فبراير بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ويرأس لجنة التحكيم السيناريست بشير الديك وبعضوية كل من الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، والكاتبة والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشرى، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي د.محسن أحمد، والمخرج السينمائي محمد أبو سيف، وأخيرًا دكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، أمانة لجنة التحكيم الصحفية نيفين الزهيري والفنان جورج فوزي.

وأكد محمود عبدالسميع أنه يسعى دوما في اختيارات إدارة الجمعية للجنة التحكيم على أن تكون متنوعة في أعضائها ما بين المخضرمين وشباب السينمائيين سواء صناع أو نقاد وكتاب، حيث يساعد ذلك على ثراء المناقشات التي تستمر لساعات بين الأعضاء في الوصول إلى النتائج النهائية الخاصة بالدورة، فالمهرجان منذ أن تأسس عام 1974 وهو يسعى دائما إلى اختيار لجنة تحكيم تقدم نتائجها بمصداقية وحيادية شديدة وهو ما تتميز به نتائج جمعية الفيلم دائما.

وعلى الجانب الآخر أكد السيناريست بشير الديك عن سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة الكبيرة من صناع السينما والكتاب والنقاد المميزين، وأنه سعيد على قدرته أن يتواصل مع ما يقدمه صناع السينما من الشباب من خلال الأفلام التي ستعرض على اللجنة في المهرجان، مؤكدا أنها ستكون طريقته في التوصل إلى طريقة فهم هؤلاء الشباب لمفهوم السينما على طريقتهم، ومع الانفتاح الذي يعيشه هذا الجيل منهم، مؤكدا أن علاقته بجمعية الفيلم بدأت حتى قبل أن يبدأ في كتابة أول أفلامه، وذلك عند وصوله للقاهرة من دمياط، فمع حضوره لأول فعالياتها كان سعيد بفكرة قدرته أن يدخل العالم الداخلي لصناعة الفيلم وذلك من خلال عروض الأفلام والندوات التي كانت تعقبها دائما، وهو ما جذبه لعالم السينما بشكل كبير.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2020 كانت نتيجته اختيار 5 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، لتكون أفلام الدورة الـ47 من المهرجان.

أما أفلام عام 2021، فكانت "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي، و"العارف" لأحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسى" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و"أبو صدام" لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" على فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع.

وقال عبدالسميع "المهرجان يسعى إلى تقييم حالة السينما المصرية ورصد ما قدمته من خلال الأعمال التي عرضت في دور العرض المصرية كل عام، ولكن مع ظروف الكورونا والغلق أصبح هناك وسيط جديد لابد من التعامل معه وهو المنصات الرقمية لذلك قامت إدارة المهرجان بإضافة بند في لائحة المهرجان ينص على مشاركة الأفلام التي عرضت على تلك المنصات من إنتاج مصري لتتنافس على جوائز المهرجان من خلال مشاهدات لجنة التحكيم لها، خاصة وأنها طوال فترة الغلق أصبحت هي المنفذ كدور العرض السينمائي، وحيث تتنافس 3 أفلام خلال عام 2020، وعملين خلال عام 2021".

وحول المستجدات التي تم إضافتها أيضا للمهرجان قال عبدالسميع " أضفنا بند جديد أيضا للائحة خاصة بالأفلام الروائية الطويلة العربية والتي عرضت بدور العرض المصرية، حيث تم إجراء الاستفتاء عليها من قبل أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وبعض السينمائيين حيث سيتم منحها شهادة من هيئة المهرجان كأفضل فيلم عربي روائي طويل عرض خلال العام الماضي بدور العرض المصرية فقط، وتنافس في التصويت 6 أفلام هي " بين الجنة والأرض" للمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، و"ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، و"200 متر" للمخرج الفلسطيني أمين نايفة، و"إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، و"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وأخيرا فيلم "غزة مونامور" للمخرج الفلسطيني عرب ناصر.