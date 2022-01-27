أول تعليق لـ كارولين عزمي بعد القبض على المتحرش بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة كارولين عزمي، على واقعة التحرش بها بعد إلقاء الشرطة القبض على المتحرش.

وكتبت كارولين، عبر حسابها على"إنستجرام": "حقي رجعلي.. عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم.. شكرًا انكم مسكتوا الشخص ده في نفس اليوم".

وأضافت: "وأحب أقول لكل البنات.. أي موقف تتعرضيله.. أوعي تسكتي واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك إحنا في بلد فيها قانون مع احترامي لزوجته وأولاده بس أنا مش هتنازل، وأتمنى يكون درس ليه وعبرة لغيره".

كانت كارولين، كشفت أمس عن تعرضها للتحرش من قبل أحد الشباب، أثناء قيادتها لسيارتها، ونشرت مقطع فيديو يقوم فيه شاب بحركة بذيئة".

وكتبت "كارولين" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا".

وتابعت: "باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملتوا إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني بإستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني".

واستكملت: "اتفاجئت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت ... ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وإنتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقولي تعالي ورايا والحقيقة إني مش عارفة أروح وراه فين أو كان عايز يعمل إيه ولاني اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش أصور ١٪ من اللي عمله الشخص ده".

وأضافت: "أنا اتشتمت واتهنت واتشتمت بأهلى بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي".