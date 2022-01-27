وفاة الفنانة ولاء فريد ودفنها بمقابر العائلة في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت الفنانة ولاء فريد، مساء اليوم الخميس، عن عالمنا، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان محمود عامر، خبر وفاتها عبر حسابه على"فيسبوك"، وعلق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى، الفنانة الإنسانة ولاء فريد، وتم دفنها منذ قليل في بنها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وكانت ولاء فريد، قد فقدت العام الماضي نجلها "عمرو" من زوجها السيناريست محمد الحموي.

يذكر أن الفنانة ولاء فريد، بدأت بالمسرح والسينما، ومن أبرز أعمالها مسلسل "أحلامك أوامر" مع ماجدة زكي، و"أسلحة دمار شامل" مع هالة صدقي، و"اختطاف" مع مصطفى فهمي ودلال عبدالعزيز، وفوازير "جيران الهنا" بطولة نادين، و"المرأة في الإسلام".

وفي السينما، أفلام "الحريف" للزعيم عادل إمام، "امرأة بلا قلب" بطولة سهير المرشدي، و"صانع النجوم" بطولة محمود ياسين وسهير رمزي، و"10/10" بطولة مديحة كامل ويحيى الفخراني، و"دقة زار" بطولة فريد شوقي وسهير البابلي، و"خطة الشيطان" بطولة سهير رمزي وكرم مطاوع وغيرها.