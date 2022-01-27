"جوايا صراع نفسي".. أمينة تطلب من جمهورها الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة أمينة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مرورها بأزمة صحية، وطالبت بالدعاء لها.

المطربة أمينة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "بصوا بقى بما إن النهاردة أجازة، وانتوا إلى حد ما قاعدين في البيت، فقلت أقولكم الأول شكرًا على كل كلمة حلوة ودعوة حلوة من قلبكم الأبيض، وكل حد بيعلق لي سواء من وأخواتي وصحابي، وأهلي وجيران زمان، وعشرة زمان".

وأضافت: "حبيت أقول لكم، إن لو رجع بيا الزمن لورا مش هطلع من الورديان، ولا كنت هخلى حد من إخواتي يمشي و يسافر ويتغرب، وكل واحد ييجي بعد وفاة أمه أو أبوه، بيوم ولا اخترت اللي بمر بيه دلوقتي".

وتابعت: "عايزة أقولكم جوايا صراع نفسي قوي جدًا، من اللي بشوفه حواليا، مش عارفة هو إيه، بس أنا مش قادرة عليه صراحة، عايزة حاجة منكم بس دعوة، إن لو كان خير ليا يثبتنى عليه، لو شر يبعده عنى بس مش عايزة حاجة تانى والله ألف شكر".

المطربة أمينة طرحت في ديسمبر الماضي، أغنية بعنوان

"صحاب فاشوش"، من ألبومها "تجار السعادة"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع اسلام شيتوس.