إصابة منة شلبي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة منة شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا.

"منة" علقت قائلة : "بس كنت محتاجة أكتبها بإيدي.. أنا اتكرونت".

وكانت الفنانة منة شلبي قد بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها في مسلسل "بطلوع الروح"، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، قبل أن يتم الإعلان عن إيقاف التصوير.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة منة شلبي في بطولة فيلمين تم طرحهم بدور العرض السينمائي وهما: "الجريمة" مع الفنان أحمد عز، وفيلم "من أجل زيكو" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز