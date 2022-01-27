"أصحاب ولا أعز" ليس أولها.. أعمال وضعت منى زكي في مواجهة مع الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرضت الفنانة منى زكي، لهجوم شرس بدعوى "جرأة" مشاهد شخصية "مريم"، التي قدمتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي بدأ عرضه عبر منصة "نتفليكس" يوم 20 يناير الجاري.

وزاد من حدة الهجوم، الإشارة إلى أن الفنانة منى زكي، تعد من جيل فنانات ما يسمى بـ"السينما النظيفة"، البعيدة عن المشاهد الجريئة، والأعمال المثيرة للجدل.

والمفارقة هنا، أن حملة الهجوم نفسها، تعرضت لها الفنانة منى زكي، والكثير من أعمالها بداية من أواخر التسعينات.

جواز على ورق سوليفان

عام 1998 شاركت الفنانة منى زكي، في بطولة السهرة التلفزيونية، التي كتبت لها القصة والسيناريو والحوار الكاتبة إقبال بركة، ومن إخراج علاء كريم.

وتعرض العمل للهجوم، بسبب تناول قضية الزواج العرفي بين طلبة الجامعة، وواجه اتهامات بتقديم صورة لا تليق عن المجتمع المصري.

وقدمت الفنانة منى زكي في السهرة، شخصية "فرح" الفتاة الجامعية، التي وافقت على الزواج عرفيا من زميلها "إيهاب-أحمد السقا".

سهر الليالي

عام 2003، عرض الفيلم الذي شاركت الفنانة منى زكي في بطولته مع زوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة المعتزلة حنان ترك، والفنان فتحي عبدالوهاب، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة.

وواجه العمل، انتقادات عديدة، بدعوى تقديم مشاهد جريئة، ومخالفة العادات والتقاليد.

أبو علي

وفي عام 2005، كانت المشاهد الرومانسية التي قدمتها الفنانة منى زكي، مع الفنان كريم عبد العزيز، في فيلم "أبو علي"، السبب في توجيه الانتقادات لها.

احكي يا شهرزاد

في 2009 شاركت الفنانة منى زكي في بطولة فيلم "احكي يا شهرزاد" من تأليف وحيد حامد، وإخراج يسري نصر الله، مع محمود حميدة، وحسن الرداد، وسوسن بدر.

وجسدت الفنانة منى زكي، شخصية المذيعة التلفزيونية "هبة يونس"، المهتمة بطرح قضايا العنف الأسري، وتعرضت للهجوم بسبب مشاهد جريئة تجمعها وزوجها في الفيلم "كريم –حسن الرداد".

مسلسل آسيا

عام 2013، قامت الفنانة منى زكي ببطولة المسلسل، وهو من تأليف عباس أبوالحسن، وإخراج محمد بكير.

وجسدت منى زكي في المسلسل شخصية امرأة تدعى" آسيا" تتعرض لصدمة نفسية نتيجة لوفاة ابنها الصغير أمام عينيها غرقا، وتفشل في إنقاذه وتفقد الذاكرة.

وخلال أحداث المسلسل، ظهرت الفنانة منى زكي في دور الراقصة لأول مرة في مشوارها الفني، وشاركها في بطولة المسلسل باسم سمرة، وسيد رجب، هاني عادل، والراحلة مها أبو عوف.

أفراح القبة

عام 2016، شاركت الفنانة منى زكي، مع الفنان إياد نصار، في بطولة المسلسل المأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن إخراج محمد ياسين.

وتعرضت الفنانة منى زكي لحملة إنتقادات، بسبب جرأة شخصية "تحية عبده" التي قدمتها، والتي ترتاد الكباريهات، وترقص في أحد المشاهد، بالإضافة المشاهد التي تجمعها مع "طارق رمضان-إياد نصار".