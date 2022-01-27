بعد حفلها بالسعودية.. أصالة: سهرة عنوانها محبة خالصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على حفلها الأخير الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلقت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قائلة: "كانت سهرة عنوانها محبّة خالصة، وتماهت الأرواح الطيبة والنفوس اللطيفة لتصنع حبّة صبر ع الأيّام العاديّة".

وتابعت: "سمعت أصوات تعرّفت عليها أصحاب وأحبّة وأهل دائماً بتجمعنا الموسيقى، شكراً دائماً على محبّتكم اللي لولاها ما كانت الدّنيي بهالحلى".

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها أبرزها: "بنت الأكابر، منازل، خانة الذكريات، قد الحروف، حنين" وغيرها من الأغاني.

وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا دخيل الله" ضمن ألبومها الخليجي الجديد "لا تشك للناس".