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بعد حفلها بالسعودية.. أصالة: سهرة عنوانها محبة خالصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على حفلها الأخير الذي أقيم بالمملكة العربية ، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلقت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قائلة: "كانت سهرة عنوانها محبّة خالصة، وتماهت الأرواح الطيبة والنفوس اللطيفة لتصنع حبّة صبر ع الأيّام العاديّة".

وتابعت: "سمعت أصوات تعرّفت عليها أصحاب وأحبّة وأهل دائماً بتجمعنا الموسيقى، شكراً دائماً على محبّتكم اللي لولاها ما كانت الدّنيي بهالحلى".

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها أبرزها: "بنت الأكابر، منازل، خانة الذكريات، قد الحروف، حنين" وغيرها من الأغاني.

وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أنا دخيل الله" ضمن ألبومها الخليجي الجديد "لا تشك للناس".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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