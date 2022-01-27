"دوبلير" محمد رمضان في المشوار.. من هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد المطاردات، ضمن أحداث مسلسل "المشوار"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "هناك مشاهد عديدة للمطاردات، ويتم حاليا تصويرها في مناطق عديدة داخل الجيزة، ومنها منطقة شبرامنت".

وأضاف: "نظرا للمجهود الكبير الذي بذله الفنان محمد رمضان، قامت الشركة المنتجة والمخرج محمد ياسين، بضم دوبلير له، للمشاركة في بعض مشاهد المطاردات، وهو حسام اللمبي".

وتابع المصدر: "حسام شارك من قبل ضمن المجاميع، والفنانيبن المساعدين، في مسلسلات عديدة، ومنها (موسى)، و(البرنس) ".

وعن شخصية الفنان محمد رمضان قال: "كل المتاح حاليا، هو غنه يقدم شخصية سائق تاكسي، ويدعى (ماهر)، ويمر بمواقف ما، تفرض عليه ان يكون مطاردا من الشرطة، ومعه زوجته (ورد)، وتؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني".

الفنان محمد رمضان بدأ الشهر الماضي تصوير المسلسل، الذي حمل اسما مبدئيا "المشوار"، وتداول رواد صفحات فيسبوك، مقاطع فيديو من كواليس التصوير في حديقة الحيوان، وظهر خلالها مع الفنانة دينا الشربيني، ومعهما طفل.

مسلسل "المشوار" تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وبطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وغيرهم.