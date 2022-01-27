بعد عام على رحيل نجلها .. وفاة الفنانة ولاء فريد

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 06:51 مساءً - أعلن الفنان ” محمود عامر ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنانة ” ولاء فريد ” .

فكتب في منشور له : ” توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة الانسانة ولاء فريد وتم دفنها منذ قليل فى بنها ..ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ” .

وتأتي وفاة ولاء فريد بعد عام من رحيل نجلها ” عمرو الحموي ” من زوجها السيناريست ” محمد الحموي ” الذي توفي بعد صراع مع المرض .

يذكر أن الفنانة ولاء فريد قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها أفلام : الحريف وخطة الشيطان واللعب بالنار ودقة زار وامرأة لا قلب .

ومن المسلسلات : مطلوب عروسة ومشيت طريق الأخطار وأحلامك أوامر وأسلحة دمار شامل وغيرها .