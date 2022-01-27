كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 06:51 مساءً - أعلن الفنان ” محمود عامر ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنانة ” ولاء فريد ” .
فكتب في منشور له : ” توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة الانسانة ولاء فريد وتم دفنها منذ قليل فى بنها ..ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ” .
وتأتي وفاة ولاء فريد بعد عام من رحيل نجلها ” عمرو الحموي ” من زوجها السيناريست ” محمد الحموي ” الذي توفي بعد صراع مع المرض .
يذكر أن الفنانة ولاء فريد قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها أفلام : الحريف وخطة الشيطان واللعب بالنار ودقة زار وامرأة لا قلب .
ومن المسلسلات : مطلوب عروسة ومشيت طريق الأخطار وأحلامك أوامر وأسلحة دمار شامل وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام على رحيل نجلها .. وفاة الفنانة ولاء فريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.