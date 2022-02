“دبي أوبرا” تكشف عن عروضها العالمية في فبراير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستضيف ‘دبي أوبرا’ خلال شهر فبراير 2022 مجموعة متميّزة من العروض الرائعة يقدّمها عدد من أصحاب المهارات الفنّية العالمية الشهيرة ضمن مجالات مختلفة. تشمل الموسيقى والاستعراضات المبدعة والكوميديا الحيّة وعروض الفلامنجو الراقصة.

وتتضمن قائمة العروض:

ـ بيل بايلي لايف – 4 فبراير، يقف الكوميدي والموسيقي والممثّل الإنكليزي بيل بايلي أمام الجمهور في دبي خلال عرض حيّ استثنائي يجمع بين الكوميديا الارتجالية والموسيقى والمواقف الكوميدية المضحكة وذلك في حفل من تنظيم “أرابيان إنترتاينمنت هاوس”.

ويتمتّع بيل بايلي بشهرة واسعة بفضل أسلوبه الفريد الذي يجمع بين مهاراته الموسيقية والنكات المتنوّعة التي ترتبط مباشَرة بالناس، ويمنح جمهوره فرصة الاستمتاع بكثير من المرح والتشويق في كل عروضه.

ـ شغف الفلامنجو – 5 فبراير، يعود عرض Flamenco Passion مع عرض جديد يدمج الفلامنجو والموسيقى العربية. ويستضيف مجموعة من الفنّانين، بينهم كيكا كيسادا وخافيير مارتوس، في رحلة فريدة ضمن عالمَي الرقص والغناء.

ـ أنغام بوند مع فرقة “دبي أوبرا الكبرى” ـ 12 فبراير، تقدم مجموعة من الأغنيات المميّزة من أفلام بوند الشهيرة التي تعود إلى 6 عقود مضت، ولاقت إقبالاً عالمياً واحتلّت المراكز العليا ضمن قوائم أفضل الأفلام عرضاً. وتضم الفرقة 25 من أفضل موسيقيي الجاز في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمّن برنامج الحفل أغنيات وألحاناً رائعة دخلت الذاكرة مثل Goldfinger وDiamonds Are Forever وSkyfall وLive And Let Die وLicense To Kill، وسواها.

وإضافة للأنغام الرائعة للأوركسترا، تتألّق في الحفل أصوات 3 فنّانين بارزين هم أندريا فلوريز، ناز هولاند ونِك بريتشارد.

ـ الافتتاح الكبير مع نجم الكمان – 13 فبراير، تقدّم “أوركسترا مالطا الفيلهارمونية” بقيادة سيرجي سمباتيان في هذا الحفل الافتتاحي الخاص بـ”مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2022″ برنامجاً متميّزاً يضم أعمال كونشيرتو للملحنَين المعاصرَين أليكسي شور وتشايكوفسكي، إضافة إلى مقطوعة أوركسترالية من تأليف أحد أكثر الملحِّنين شهرة في المملكة المتحدة، إدوارد إلغار.

يبدأ الحفل مع كونشيرتو الكمان من أليكسي شور في 4 حركات متميّزة يقدّمها في هذا العرض عازف الكمان الأميركي الشهير عالمياً جيل شاهام، الحائز جوائز غرامي عدّة مرّات وجائزة “غران بري ديابازون دور” وجائزة “إيفري فيشر”.

ويرسم الكونشيرتو صوراً رائعة لـ 4 مشاهد متميّزة مرتبطة بالبحر بشكل وثيق، هي: Abandoned Lighthouse، Lonely Sail Gathering Storm وSummer Hail، ويتميز كل منها بخطوط لحنية مؤثِّرة تتناغم مع مقاطع تقنية معقَّدة.

ـ لوكاس ديبارغ – أمسية فرنسية – 14 فبراير، يفتخر “مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني” باستقبال عازف البيانو الفرنسي الشاب لوكاس ديبارغ.

فمنذ تألّقه للمرة الأولى في “مسابقة تشايكوفسكي الدولية” للعام 2015 في العاصمة الروسية موسكو، حيث حصل على الجائزة المرموقة لجمعية نقّاد الموسيقى في موسكو، أقام ديبارغ عروضه الرائعة أمام الجمهور في مختلف أنحاء العالم مع شخصيات فنّية بارزة مثل فاليري غيرغييف، ميخائيل بليتنيف، فلاديمير يوروفسكي، أندري بوريكو، توجان سوخييف، فلاديمير سبيفاكوف وبرتراند دي بيلي. ويقدّم الحفل مجموعة متنوّعة من الأعمال الموسيقية بما فيها تلك التي ابتدعها باخ وشومان وفوري وسكريبين.

والحفل يقيمه أحد أبرز العازفين الشباب في عالم الموسيقى الكلاسيكية وتنظّمه ‘المؤسَّسة الأوروبية لدعم الثقافة’ بالشراكة مع “مجموعة ساميت إيفنت” ومجموعة CMDI.

ـ آراء مبدعة – ميخائيل بليتنيف – 15 فبراير، تعود “أوركسترا مالطا الفيلهارمونية” في حفلها الثاني ضمن “مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني” لتقديم برنامج يضمّ أعمالاً رائعة من سترافينسكي وملحّنَين معاصرَين هما أليكسي شور وإيوشار غرافينا، وذلك برفقة عازف البيانو الروسي ميخائيل بليتنيف، الحائز الميدالية الذهبية والفائز الأول في “مسابقة تشايكوفسكي الدولية للبيانو” للعام 1978، والمؤسِّس والمدير الفني لـ”الأوركسترا الوطنية الروسية”.

يبدأ برنامج الأمسية مع توزيع خاص لمعزوفة “من مكتبتي” From My Bookshelf للمؤلِّف الموسيقي شور من إعداد بليتنيف.

ويتضمّن سلسلة من 8 مشاهد موسيقية تصف بعض الشخصيات الأدبية المفضَّلة بالنسبة المؤلِّف، ومن بينها سندريلا، دون كيشوت، توم سوير، كواسيمودو، ملكة القلوب وروميو وجولييت، وهو يعبّر بذكاء عن أسلوب شور في التأليف المشهدي والاستخدام القوي للحن.

ـ ميخائيل بليتنيف – 16 فبراير، يتألّق مجدّداً عازف البيانو الروسي الشهير ميخائيل بليتنيف، الحائز الميدالية الذهبية والجائزة الأولى في “مسابقة تشايكوفسكي الدولية للبيانو” لعام 1978، والمؤسِّس والمدير الفني لـ”الأوركسترا الوطنية الروسية”، في حفل منفرد خاص من تنظيم “المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة” و”مجموعة ساميت إيفنت” ومجموعة CMDI، حيث يقدم أعمالاً لعباقرة الموسيقى مثل يوهان سيباستيان باخ ويوهانس برامز وأليكسي شور وفريديريك شوبان، مستعرضاً قدراته وبراعته المتنوّعة والشاملة من خلال برنامج مميّز يشمل أنماطاً موسيقية عدّة، بدءاً من العصر الباروكي إلى العصر الحديث.ـ إيحاءات من قازان – 20 فبراير، تقدم “أوركسترا ولاية تتارستان السيمفونية” بقيادة المايسترو والمدير الفنّي، ألكسندر سلادكوفسكي، خشبة المسرح لإقامة حفل مميّز من تنظيم “المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة” بالتعاون مع “مجموعة ساميت إيفنت” ومجموعة CMDI.

ويرافق سلادكوفسكي والأوركسترا في هذا الحفل عازف الكمان الروسي سيرجي دوغادين الفائز بالجائزة الأولى والميدالية الذهبية في “مسابقة تشايكوفسكي الدولية السادسة عشر” و”جائزة مسابقة جوزيف يواكيم الدولية التاسعة للكمان” في هانوفر و”مسابقة سنغافورة الدولية للكمان”.

ويتضمّن البرنامج مجموعة من الأعمال الإبداعية مع معزوفة الفنّان شيد كاليمولّينالمتميّزة من الناحية النقدية بعنوان “رقصات سيمفونية” Symphonic frescos، قبل المتابعة مع معزوفات بارعة للكمان بعنوان “فيرديانا” للملحِّن أليكسي شور والتي ابتدعها خصّيصاً المؤلِّف المعاصر نفسه.



ـ كونشيرتو البيانو راخمانينوف رقم 2 – 23 فبراير، يقود ألكسندر سلادكوفسكي، الحائز جائزة “أفضل قائد أوركسترا للعام” من مجلة “ذا ميوزيكال ريفيو”، “أوركسترا ولاية تاتارستان السيمفونية” في عرض فريد يضم أعمال الملحّن الروسي الأكثر شعبية، سيرجي رخمانينوف.

ويبدأ الحفل مع كونشيرتو البيانو رقم 2 الأيقونية الشهيرة للمبدع رخمانينوف، وهي أحد أبرز أعمال المؤلِّف الراحل ويؤدّيها عازف البيانو الروسي دينيس ماتسوف، الذي يُعتبَر فناناً ناجحاً جداً ظهر لأول مرّة بعد فوزه في “مسابقة تشايكوفسكي الدولية الحادية عشرة” عام 1998. تؤدي الأوركسترا معزوفة “رقصات سيمفونية” المفعَمة بالحيوية للمؤلّف راخمانينوف، وتنظم الحفل “المؤسَّسة الأوروبية لدعم الثقافة” بالتعاون مع “مجموعة ساميت إيفنت” و”دبي أوبرا”.