“أجمل بلد”.. نجوى كرم تتغزّل بـ لبنان وسط الثلوج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يخفى على أحد اهتمام النجمة نجوى كرم بالشأن اللبناني، وهي تعبّر بكل الظروف المتاحة أمامها عن محبّتها لبلدها، فتشاركه كل حالاته الصعبة والحلوة.

وبعد أن حطّت العاصفة ياسمين رحالها بقوة في لبنان محمّلة بالثلوج والرياح والحرارة المتدنية، نشرت نجوى كرم صورة لشاطئ البحر تكسوه الثلوج، وتغزّلت بجمال لبنان وطبيعته، فقالت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “سبحااااان مين خلقك، بدّي اتغزّل فيك، شبّعوك ذلّ ومسبّات.. بس شو ما يشوّهوا فيك رح تضلّك أروع وأجمل بلد، مش بس بنظري ومش لأنّي لبنانيّة، لأنّك انت فعلاً “أجمل بلد”.

تغريدة نجوى كرم عن لبنان لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، فشاركوها التعليقات وتغزلوا بدورهم بجمال لبنان وطبيعته الخلّابة التي تميّزه عن كل بلدان العالم.

وتعتبر تغريدة نجوى بمثابة نافذة إلى جمال لبنان، هذا البلد الذي يرفض الخنوع والاستسلام رغم الظروف الصعبة التي تعصف به منذ عامين وترخي بظلالها على الأوضاع المعيشية والحياتية للشعب اللبناني.