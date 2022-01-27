كارولين عزمي تكشف تطورات واقعة التحرش بها

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 05:44 مساءً - كشفت الفنانة ” كارولين عزمي ” عن تطورات واقعة التحرش التي تعرضت لها مؤخرا من جانب أحد الأشخاص أثناء قيادتها لسيارتها .

فأشارت كارولين عزمي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام إلى أنه تم إلقاء القبض على هذا الشخص في يوم الواقعة متوجهة بالشكر إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة .

فكتبت قائلة : ” الحمد لله حقي رجعلي .. عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم .. شكرا إنكم مسكتو الشخص ده في نفس اليوم ” .

وتابعت كارولين حديثها موجهة رسالة إلى الفتيات : ” وأحب أقول لكل البنات أي موقف تتعرضيله أوعي تسكتي ، واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك احنا في بلد فيها قانون ” .

وأضافت : ” مع احترامي لزوجته وأولاده بس أنا مش هتنازل وأتمنى يكون درس ليه وعبرة لغيره ” .