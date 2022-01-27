مطربة مصرية تكشف عن معاناتها وتطلب الدعاء من الجمهور : ” جوايا صراع نفسي مش قادرة عليه “

كتب امير فتحي في الخميس 27 يناير 2022 05:44 مساءً - شاركت المطربة ” أمينة ” متابعيها عبر حسابها على فيس بوك منشورا تحدثت من خلاله عن ما تمر به في الفترة الحالية من ظروف صعبة و ” صراع نفسي ” على حد وصفها دون الكشف عنها مطالبة متابعيها وجمهورها بالدعاء لها لتجاوز تلك الظروف .

فكتبت أمينة في منشورها قائلة : ” بصوا بقى بما إن النهاردة أجازة وانتو إلى حد ما قاعدين في البيت فقولت أقولكم الأول شكرًا على كل كلمة حلوة ودعوة حلوة من قلبكم الأبيض وكل حد بيعلقلى سواء من إخواتى وصحابى وأهلى وجيران زمان وعشرة زمان ” .

وتابعت : ” حبيت أقولكو إن لو رجع بيا الزمن لورا مش هطلع من الورديان ولا كنت هخلى حد من إخواتى يمشى ويسافر ويتغرب وكل واحد ييجى بعد وفاة أمه أو أبوه بيوم ولا اخترت اللى بمر بيه دلوقتى ” .

وأضافت : ” عايزة أقولكوا جوايا صراع نفسي قوى جدًا من اللى بشوفو حوليا مش عارفة هو إيه .. بس أنا مش قادرة عليه صراحة فمش عايزة حاجة منكم بس دعوة إن لو كان خير ليا يثبتنى عليه لو شر يبعده عنى بس مش عايزة حاجة تانى والله ألف شكر ” .